Samsung создала графеновые шарики для зарядки телефона за 12 минут

Южнокорейская компания Samsung разработала аккумулятор с использованием графена, который позволяет зарядить смартфон за 12 минут. Об этом сообщает Financial Times (FT).



Компания заявила, что успешно синтезировала графеновые шарики, которые ускоряют зарядку аккумулятора в пять раз. Обычным литий-ионным батарейкам для этого требуется в среднем около часа, уточняет FT.



Газета отмечает, что графен рассматривают как идеальную альтернативу литий-ионным батарейкам с 2004 года. Использование этого материала в масс-маркете электронных гаджетов будет означать веху в индустрии, пишет издание. Графеновые шарики также потенциально могут найти применение в электрических автомобилях.



Графен — углеродный элемент, который получают из графита. Он быстрее кремния проводит электричество. Считается, что графен станет основой микро- и наноэлектроники.

