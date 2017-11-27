Кэмерон поставил точку в «глупых спорах» о смерти Ди Каприо в «Титанике»

Режиссер Джеймс Кэмерон назвал глупыми непрекращающиеся обсуждения финальной сцены фильма «Титаник», в которой погибает Джек, персонаж Леонардо Ди Каприо. Он объяснил в интервью Vanity Fair, что смерть героя обусловлена законами драматургии.



«Мне кажется глупым, что мы продолжаем говорить об этом 20 лет спустя. Но это показывает, что в фильме получилось сделать Джека таким привлекательным, что зрителям больно смотреть на его смерть. Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке; он должен был умереть», — подчеркнул Кэмерон.



По словам кинематографиста, если бы персонаж не утонул, то на него должна была бы упасть дымовая труба. «Это называется искусство, все происходит из-за художественных причин, а не из-за физики», — отрезал он.



Кэмерон добавил, что несмотря на то, что на куске деревянной обшивки действительно было место и для Розы (Кейт Уинслет), и для Джека, вдвоем они бы на нем не удержались.



Вышедший в 1997 году «Титаник» заслужил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Кроме того, лента заработала четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».

