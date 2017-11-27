Гройсман рассчитывает на увеличение товарооборота между Украиной и Грузией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на увеличение товарооборота между Украиной и Грузией с почти $500 млн до $1 млрд в год.



"Мы можем нарастить наш товарооборот до $1 млрд в год - с нынешних почти $500 млн", - написал премьер на своей странице в микроблоге Twitter в понедельник, находясь с официальным визитом в Грузии.



Он отметил, что Украина и Грузия едины в необходимости усиливать взаимодействие в аграрном секторе, энергетике, туризме, транспорте, обмене опытом реформ.



Как сообщалось, 18 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили заявили о стремлении к увеличению товарооборота между двумя странами в ближайшей перспективе до $1 млрд минимум.



На совместном с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили брифинге после их встречи В.Гройсман отметил, что кроме того, можно углубить сотрудничество в разных сферах - в аграрной сфере, разных секторах экономики и бизнеса.



"Мы говорили также о сотрудничестве в сфере логистики. Одним из пунктов программы моего визита в Грузию является участие в форуме "Шелкового пути", который состоится завтра в Тбилиси", - сказал В.Гройсман.



При этом он отметил, что достигнута договоренность с грузинской стороной о совместном плане действия, чтобы проложить единый путь для передвижения товаров и вместе с другими партнерами "обеспечить качественную логистику для того, чтобы предложить лучший сервис в сфере перевозок из Европы в направлении Азии".



28 ноября В.Гройсман вместе с главой правительства Грузии примет участие в открытии в Тбилиси форума "Шелковый путь", в рамках которого премьер Украины будет участвовать также в тематической дискуссии, связанной с инициативой правительства Китая "Один пояс - один путь", которой посвящен данный форум.



В форуме, который продлится два дня, ожидается участие до 2 тыс. делегатов из более 60 стран мира. Его целью является создание и утверждение дискуссионной платформы для обсуждения перспектив углубления сотрудничества и связей в сфере международного и регионального сотрудничества по таким актуальным вопросам, как содействие торговле, развитие электронной коммерции, цифровая связь, транспортная инфраструктура, межрегиональные воз

