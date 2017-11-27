Минфин: Украина получит 1,8 млрд евро финпомощи ЕС

Украина получит 1,8 млрд в рамках новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передают Украинские новости. По его словам, новая программа предусматривает выделение финансирования Украине ориентировочно в размере 1,8 млрд евро.



"Это новый шаг к усилению взаимодействия с Европейским Союзом. Похожие программы помогли нашим соседям развиваться, в частности, внедрять важные реформы и улучшать инфраструктуру", - сказал министр.



По его словам, была достигнута договоренность, что условия этой программы финансирования будут соответствовать основным приоритетам правительства и стратегических целям страны.



"Подробные условия мы будем рассматривать и обсуждать с нашими европейскими коллегами в ближайшее время. Работу по этому вопросу Минфин уже начинает на этой неделе", - сообщил министр.

