США против участия россиян в миротворческой миссии ООН на Донбассе

США не поддерживают присутствие россиян в составе миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер изданию The Washington Post. По его словам, в планах США создать настоящую миротворческую силу на Донбассе, которая будет иметь не только свободу действий, но и гарантию безопасности на всех оккупированных территориях, передает Украинская правда.



«Миротворческие силы должны иметь доступ к украинско-российской границе и в ней не должно быть представителей России», - сказал он.



Также спецпредставитель США сообщил, что на сегодня Москва отклонила 26 из 29 предложенных пунктов по урегулированию конфликта.



Волкер уточнил, что, несмотря на это, он намерен и дальше вести переговоры с Россией.



По его словам, план по поддержанию мира вселяет надежду на возвращение к Минску-2, который не двигается из-за нежелания России соблюдать положения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и доступ к границе.



«Россия по-прежнему даже не признает присутствие своих сил на Востоке. Но стратегия США основана на предположении, что Путин ищет или, по крайней мере, рассматривает возможность выхода из своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины», - сказал Волкер.



Он добавил, что на данный момент США пытаются понять, на какие варианты может согласиться Россия и какая ее дальнейшая цель.



«Если они хотят быть упрямыми, они могут, но это им дорого обойдется. Если они хотят двигаться дальше, то это может быть что-то, с чем мы согласимся и сможем найти путь, как этого достичь», - подчеркнул Волкер.

