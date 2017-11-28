Создан псевдосмартфон для гаджетозависимых

Австрийский дизайнер по имени Клеменс Шиллингер создал имитацию смартфона, предназначенную для борьбы с зависимостью от гаджетов, которой в разной степени страдают миллионы людей по всему миру.



Как пишет издание Dezeen, гаджет под названием Substitute Phone выполнен из черного пластика и по форме и весу похож на обычный смартфон. В углублениях на лицевой панели Substitute Phone расположены шарики из говлита, которые можно крутить. Пять различных версий гаджета позволяют имитировать прокрутку дисплея по вертикали или горизонтали, разблокировку смартфона и масштабирование изображения на экране.



"Смартфон с сенсорным экраном позволил "сбежать" в социальные сети. Мы проверяем электронные письма и сообщения не только на общественном транспорте, но и, например, когда пьем с друзьями. Все чаще чувствуется желание проверить свой телефон, даже если вы не ожидаете какого-либо конкретного сообщения или звонка. Эти наблюдения вдохновили меня на создание инструмента, который помог бы остановить это", - приводит слова Шиллингера "Коммерсант".



Возможно, что в скором времени желающие смогут приобрести Substitute Phone на сайте дизайнера, однако соответствующий раздел находится в разработке, и сроках появления гаджета в продаже и его стоимости не сообщается.



Отметим, что это не первая разработка, предназначенная для борьбы с зависимостью от смартфона. Так, в 2014 году на Kickstarter успешно собрал средства гаджет под названием NoPhone, который представлял собой кусок пластика, имитирующий смартфон.









Сам Шиллингер также не впервые создал устройство для гаджетозависимых. Недавно австрийский дизайнер разработал лампу, которая горит, если владелец положит в ящичек под ней свой смартфон.

