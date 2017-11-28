Интеллект человека связали с запасами гормона в мозге

Сотрудники Медицинской школы Йельского университета выяснили, что гормон дофамин, связанный с удовольствием и вознаграждением, также имеет отношение к интеллекту людей. Исследование показало: дофаминовая система у людей и у обезьян развивается по-разному, сообщает The DailyMail.



Специалисты изучили 247 образцов тканей мозга 5 макак, 5 шимпанзе и 6 человек. Ученых интересовало, какие гены были "включены" и "выключены" в 16 областях мозга. В большинстве зон различия оказались едва заметными. Однако исследователи обнаружили существенные различия в новой коре, отвечающей за множество важных функций, и полосатом теле, связанном с принятием решений и вознаграждением.



Ученые установили: активность двух ферментов (тирозингидроксилазы и DOPA-декарбоксилазы) была повышена в мозге людей. Исследователи обнаружили, что 1,5% нейронов в полосатом теле занимались выработкой дофамина (в 3 раза больше, чем в мозге обезьян). Специалисты пока точно не знают, как объяснить обнаруженные различия. Но они полагают, что высокий уровень дофамина сыграл важную роль в развитии интеллекта у людей.

