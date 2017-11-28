Боевики готовят диверсии под Горловкой – штаб АТО

Незаконные вооруженные формирования готовят диверсии и провокации в районе трех поселков возле г.Горловка Донецкой области, расположенных вблизи линии разграничения: Доломитное и Травневое Бахмутского района, а также Гладосово Горловского горсовета.



"Штабом АТО получена информация о подготовки диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Майское, Гладосово", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook во вторник.



"Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким", - говорится в сообщении.

