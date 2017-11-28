В Украине в ближайшие дни немного потеплеет

В ближайшие сутки, 29 ноября, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, влажная и умеренно-теплая, на востоке - более прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Небольшие, в южной части страны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, лишь на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в восточных, Сумской областях - без осадков. По всей Украине, кроме южной части, местами гололед, на дорогах гололедица; в западных областях ночью и утром туман.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/ с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза, ночью в восточных, Сумской и Черниговской областях 3-8° мороза, днем в большинстве южных областей 2-8° тепла.



В Киеве ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/ с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 12,6 градусов выше ноля в 1898 году, а самая низкая - ночью на отметке 19,4 градусов мороза в 1915 году.



В четверг, 30 ноября, ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается дождь и мокрый снег, на Закарпатье местами сильные осадки; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.



Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-13°; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на западе и востоке 0-5° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

