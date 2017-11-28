Тимошенко не явилась на суд по ее прорыву границы вместе с Саакашвили

Мостиский районный суд Львовской области перенес на 8 декабря рассмотрение административного протокола о незаконном пересечении председателем фракции ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Юлией Тимошенко государственной границы в пункте пропуске "Шегини" (Львовская область) 10 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.



"Юлия Тимошенко на рассмотрение дела не явилась. Ее интересы в суде представлял Николай Титаренко", - сказано в нем.



Также отмечается, что представитель депутата подал ходатайство об истребовании документов дела.



В связи с этим ходатайством суд отложил рассмотрение дела на 15:00 8 декабря.

