Украину обманули с Будапештским меморандумом и это надо признать всем - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что страны-подписанты не выполнили условия Будапештского меморандума 1994 года, оставив Украину перед лицом опасности, и этот факт должны признать все партнеры, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.



"В лексику наших американских партнеров надо вводить слова из Будапештского меморандума, который гарантировал Украине территориальную целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала. И западный мир обманул Украину", - сказал А.Аваков во время VIIІ Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию" во вторник в Киеве.



При этом он отметил, что в Украине ценят поддержку других стран в сложившейся ситуации, но противостоит агрессии страна самостоятельно. "Мы очень благодарны за поддержку и за санкции. Но Украину оставили один на один с агрессором. Этот факт надо сформулировать - и это должна быть реальная политика Украины", - сказал министр.



"И если вы говорите, что Будапештский меморандум не был юридическим документом, то каким документом являются Минские соглашения, кто их подписал?", - добавил А.Аваков.



Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Подписан 5 декабря 1994г. лидерами Украины, США, Великобритании и РФ.



Франция и Китай - два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.

