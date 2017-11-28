Эрдоган: впервые за долгое время нам удалось найти общий языкс Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время недавнего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом им полностью удалось понять друг друга, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).



"Впервые за долгое время нам удалось найти общий язык", - сказал турецкий президент, выступая перед депутатами Партии справедливости и развития.



По его словам, в ближайшие дни он намерен провести еще один телефонный разговор с Д.Трампом и обсудить, в частности, проблему сирийских курдов, а также вопросы, связанные с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в 2016 году.



На прошлой неделе лидеры двух страны обсудили по телефону итоги саммита в Сочи, а также ситуацию в Сирии и двусторонние отношения.



Телефонный разговор состоялся после того, как в Сочи прошел первый в истории трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, посвященный сирийскому урегулированию.

