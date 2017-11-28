В Тайване нашли "самую сексуальную медсестру"

В Тайване в одной из местных стоматологий работает медсестра Нин Чэнь, ради встречи с которой мужчины даже притворяются больными. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.com.



Девушке 25 лет, и она получила известность в Сети после того, как опубликовала свой снимок в розовом медицинском халате. Он широко распространился по интернету, а восторженные поклонники принялись писать, что она - красивейшая медсестра в мире.



Нин Чэнь признается, что ей приятно такое внимание со стороны мужчин, даже несмотря на тот факт, что у нее есть молодой человек.



"Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят", - призналась девушка.

