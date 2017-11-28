Названы лучшие плохие фильмы всех времен

Стали известны лучшие плохие фильмы всех времен по версии журнала NME.



Рейтинг составили в преддверии выхода ленты «Горе-творец» с Джеймсом Франко в главной роли. Она считается одной из участниц оскаровской гонки и рассказывает о создании картины «Комната» — эталона бездарного кино.



В список, в частности, попал фильм «План 9 из открытого космоса» (1959), снятый «худшим режиссером в истории» Эдом Вудом.



Кроме того, в рейтинге представлена картина «Шоугелз» (1995) Пола Верховена, ставшая одним из самых крупных культовых хитов в истории, несмотря на изначально плохие кассовые сборы.



В список также включены ленты «Бриолин 2» (1982), «Тролль 2» (1990) и «Акулий торнадо» (2013).

