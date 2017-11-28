Миротворцы обеспечат условия для выполнения минских соглашений - Волкер

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет способствовать реализации минских соглашений, в противном случае будет продолжаться "спор по кругу". Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью, которое транслировалось во вторник в рамках национального экспертного форума в Киеве.



"Это спор по кругу, пока ничего не срабатывает. [Миссия ООН] обеспечит условия, при которых может начаться выполнение минских соглашений", - сказал он. По его словам, в настоящее время у США и Украины разные взгляды с Россией относительно возможного формата миссии. По мнению американской стороны, голубые каски должны быть введены на всю территорию, которая в настоящее время неподконтрольна Киеву.



Волкер подчеркнул, что цель США - обеспечить территориальную целостность и независимость страны. В этой связи он выразил надежду, что будет найдено решение по Донбассу, которое устроит всех. Спецпредставитель подчеркнул, что Киев должен рассматривать Донбасс как свои территории и для этого пытаться "реализовать определенные вещи", имея в виду обязательства Украины в рамках минских соглашений.

