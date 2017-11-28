В Эстонии проводятся киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник начинаются крупные учения НАТО по киберобороне Cyber Coalition, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны республики.



По данным пресс-службы, в учениях принимают участие более 700 экспертов в области информационных технологий, правоведов и государственных служащих из 25 стран-членов НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса, в числе последних - Финляндия, Швеция, Ирландия, Швейцария.



При этом около 100 участников Cyber Coalition принимают участие в учениях в Тарту и еще около 600 в различных государствах.



Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей членов и партнеров НАТО противостоять кибератакам и отработка взаимодействий экспертов на внутригосударственном и международном уровнях. Для симуляции инцидентов используется полигон НАТО, опирающийся на мощности Вооруженных сил Эстонии.



Как отметил общий руководитель учений подполковник Андрес Кууск (Andres Kuusk), "очень реалистичными эти учения делает то, что все члены и партнеры НАТО решают задачи в своих государствах".



Эстония как принимающее государство отвечает за общее руководство учениями, инфраструктуру и логистику.



Первые подобные учения были проведены в 2008 году в Бельгии.



В Эстонии они проводятся в пятый раз.

