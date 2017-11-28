ООН: Украина на девятом месте в мире по беженцам

Украина занимает девятое место в мире по количеству беженцев. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Вокер, передают Украинские новости.



"1,6 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Украине. Украина - 9-я по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире", - сказал он.



По его словам, сейчас у Украины нет комплексной стратегии работы с внутренне перемещенными лицами, которая реализовывалась бы государственными органами.



Отметим, что по состоянию на 27 ноября Министерство социальной политики поставило на учет 1 494 806 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и аннексированного Россией Крыма.

