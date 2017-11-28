Черновицкая таможня в 2017 году проиграла 36 судебных процессов с «нарушителями таможенных правил»

Протягом лише 2017 року Чернівецька митниця Державної фіскальної служби України програла у судах різних інстанцій 36 справ про порушення митних правил компаніями, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Про це повідомила митний адвокат, юрист Спілки митних брокерів України Ольга Ніколаєва.



«Компанії, щодо яких Чернівецькою митницею ДФС України були складені протоколи про порушення митних правил, відстоювали свої права у судах різних інстанцій. У 36 випадках суди підтримували позицію позивачів про відсутність в їхній діях складу адміністративних правопорушень, закривали провадження у адміністративній справі та повертали тимчасово вилученні товари власнику», - каже юрист.



За словами Ольги Ніколаєвої, однією з причин звернення компаній до суду було безпідставне складання митницею протоколів про порушення митних правил стосовно дій (чи бездіяльності) декларанта.



«Для складання протоколів про порушення митних правил у розпорядженні посадових осіб фіскальної служби сьогодні є розмиті формулювання диспозицій статей Митного кодексу України, на підставі яких особи притягуються до відповідальності. А прагнення митниці за показниками у боротьбі з уявними «контрабандистами», на практиці коштує як імпортеру, так і митниці додаткових матеріальних, людських та часових ресурсів через необхідність відстоювати свої права та інтереси в судовому порядку», - каже митний адвокат Ольга Ніколаєва.



Нещодавно керівник Чернівецької митниці Микола Салагорсказав, що буковинський бізнес «іде» з чернівецької митниці, воліючи розмитнювати товари на інших митницях нашої держави. Микола Салагор таку ситуацію пояснив тим, що «зважаючи на суворі вимоги митного законодавства, буковинські представники бізнесу шукають більш легкі шляхи».

