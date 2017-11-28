Укравтодор будет вносить компании в "черный список" за некачественный ремонт дорог

Укравтодорог создаст "черный список" подрядчиков-строителей дорог за некачественный ремонт и будет обновлять его дважды в год.



Об этом заявил в интервью "Громадському" глава Укравтодора Славомир Новак.



В случае выявления недостатков подрядчики должны устранить их за свой счет, поскольку минимальный срок гарантии составит 5 лет.



Если подрядчики отказываться устранять недостатки, то это даст возможность вписывать такую ​​компанию в "черный список", чтобы исключить ее с публичных торгов в будущем.



"100% договоров имеют прописаны четкие гарантии - минимум на 5 лет. Дважды в год имеем масштабный контроль - в марте будет большая проверка дорог, которые ремонтировали в прошлом, чтобы выявить все недостатки. И далее, в течение двух-трех месяцев за счет подрядчика эти недостатки они должны устранить. Второй контроль всех дорог - после завершения строительного сезона, примерно в такой период года, как сейчас ", - рассказал Новак.



После проверок будут подготовлены рапорты, которые отправят подрядчикам.



"Если они не устраняют недостатки за свой счет, то мы подаем на них в суд. И это - первый шаг в" черный список ", - подчеркнул глава Укравтодора.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в Украине в 2018 году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. Км дорог государственного значения.

Министерство инфраструктуры объявило тендер на разработку программного комплекса "Прозрачное строительство" и публичного портала CoST.

