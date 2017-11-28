Пентагон назвал численность контингента США в Сирии

Численность воинского контингента США в Сирии оказалась почти в четыре раза больше, чем сообщалось ранее. Об этом говорится в опубликованном в понедельник ежеквартальном отчете действующего при аппарате министра обороны Центра учета численности личного состава. В докладе приводятся данные на сентябрь нынешнего года.



Как отмечается в документе, 1720 американских военнослужащих дислоцированы в данный момент на территории Сирии, ранее сообщалось о 500 военных. Цифры уточняются и по другим странам Ближнего Востока и Центральной Азии. В Ираке, согласно опубликованным данным, находятся 8992 американских военнослужащих, что почти на 3,5 тыс. человек больше, чем ранее заявляло минобороны - 5262. В Афганистане на 30 сентября находились 15282 американских военнослужащих, а также 1202 гражданских сотрудника оборонного ведомства.



При этом, согласно опубликованным министерством еще две недели назад официальным данным, в центральноазиатской республике развернуты 14 тыс. военнослужащих. Их число увеличилось после того, как президент США Дональд Трамп распорядился в конце августа отправить в эту страну еще 3,9 тыс. человек.

