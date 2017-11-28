В Киеве почти половина маршруток работают нелегально - КГГА

В Киеве 40% рейсов маршрутных такси работают нелегально. Об этом сообщают "Украинские новости".



Во время аудита был выявлен ряд существенных недостатков по организации и контролю со стороны департамента транспортной инфраструктуры КГГА и неэффективной работы со стороны Коммунальной службы перевозок.



По состоянию на середину ноября отсутствуют законные основания на обслуживание перевозчиками в режиме маршрутного такси 40% маршрутов (67 из 166 существующих). Чаще всего по причине того, что истек срок действия договоров.



Также во время аудита выявлено, что департамент не проводит проверку информации перевозчиков о наличии работников, осуществляющих ежедневный контроль за техническим состоянием транспортных средств и ежедневном осмотре состояния здоровья водителя и качества автобусов.

