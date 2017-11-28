Салат Оливье в Украине за год подорожал на четверть

Если в ноябре 2016 года приготовление трех килограммов Оливье стоило 101 грн, то в ноябре 2017 на это уже надо потратить 127,5 грн. Об этом директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в Facebook.



Для расчета он брал данные Госслужбы статистики и цены рынка Днепр в Киеве.



"Рецепт салата Оливье берем самый доступный: отварной картофель - 600 г, отварная морковь - 250 г, лук - 200 г, вареная колбаса - 600 г, яйца - 5 шт., соленые огурцы - 500 г, консервированный зеленый горошек - банка 420 г, майонез - упаковка 270 г, соль по вкусу", - написал Дорошенко.



По его подсчетам, в ноябре 2016 г. для приготовления почти 3 кг салата Оливье было необходимо потратить 101грн.



В 2017 г. цены изменились следующим образом: "Отварной картофель - 5,8 грн за кг, или 3,5 грн за 600 г, отварная морковь - 6,4 грн кг, или 1,6 грн за 250 г, лук - 5 грн за кг, или 1 грн за 200 г, вареная колбаса - 74,8 грн за кг, или 44,9 грн за 600 г, яйца - 23,8 грн за десяток, или 11,9 грн за 5 шт. На консервацию и майонез мы потратим: на солено-маринованные огурцы - 24,3 грн за 500 г баночку, консервированный зеленый горошек - 23,6 грн за 420 г банку, майонез - 16,7 грн за 270 г упаковку".



Таким образом, в 2017 г. приготовление почти 3 кг салата Оливье обойдется в 127,5 грн, что на 26,5грн или более чем на 26% больше, чем годом ранее.

