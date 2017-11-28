Высший совет правосудия уволил судью Чауса

Высший совет правосудия уволил сбежавшего из Украины Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. Как сообщает во вторник пресс-служба ВСП, соответствующее решение Совет принял в соответствии с решением Третьей дисциплинарной палаты Совета от 4 октября 2017 года, которая решила привлечь Н.Чауса к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения в Высший совет правосудия представления об увольнении его с должности судьи.



В частности, Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что Н.Чаус безосновательно отсутствовал на работе в течение длительного времени, сознательно пренебрегает обязанностями и нарушает присягу судьи, и такое поведение порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.



"Дисциплинарное производство в отношении судьи Чауса Н.А. осуществлено с соблюдением процедуры, предусмотренной законодательством Украины. Решение о привлечении судьи Чауса Н.А. к дисциплинарной ответственности принято Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия в пределах определенных законом полномочий", - отметил член ВСП Игорь Бенедисюк.



Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили киевского судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс.



Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.



С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Н.Чаус был задержан 1 марта 2017 года в Молдове. САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне. В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.

