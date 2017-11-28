РФ блокирует любой прогресс в переговорах по Донбассу - Марчук

Российская сторона получила установку блокировать любой прогресс в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), за исключением обмена пленными, сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук.



"Могу сказать, что последние раундов 10-11 переговоров очень четко видно, что российская сторона получила установку максимально блокировать любой прогресс. Единственное, что касается обмена пленными, это видно по всему, что тут будет позитивный результат, поскольку на наивысшем уровне достигнуты договоренности", - сказал Е.Марчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.



Он рассказал, что уже были отклонены предложения украинской стороны по проведению мониторинга мест концентрации отведенного вооружения, а также предложения установить посты СММ ОБСЕ на неконтролируемом участке российско-украинской границы.



Говоря о предстоящей встрече ТКГ в среду, 29 ноября, Е.Марчук сказал: "Первым вопросом будет всеохватывающий режим прекращения огня. Второй вопрос – это разведение живой силы и военной техники, определение новых участков, потому что три участка уже были определены… Третьим вопросом будет защита объектов гражданской инфраструктуры, четвертый - противоминная деятельность".



По его словам, с большим трудом удалось договориться об осуществлении ремонта моста через Северский Донец возле пгт Станица Луганская Луганской области. "Мост очень важен для гражданского населения, а МККК готов внести большие средства для осуществления его ремонта… Однако, отремонтировав это мост, возникает военная опасность, поскольку по мосту могут пройти даже танки. Договорились, что вставка посередине – несколько десятков метров – будет деревянной", - рассказал Е.Марчук.

