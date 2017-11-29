Mercedes-Benz показал CLS нового поколения

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz обнародовал на YouTube первый тизерный видеоролик о модели CLS нового поколения в преддверии ее скорой премьеры на автосалоне в американском Лос-Анджелесе.



На этом видео впервые можно подробно увидеть такие детали новинки, как линии кузова и дизайн светотехники с острыми росчерками светодиодных дневных ходовых огней, а в интерьере салона можно разглядеть переднюю панель с фирменным дисплеем головного устройства, визуально объединенным с цифровой приборной панелью и оснащенным новой интересной опцией под названием Energizing Comfort, отмечают "Автовести".



Это своеобразный вариант комплексного подбора настроек для всех бортовых систем автомобиля, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров, - массажа и подогрева кресел, климат-контроля, подсветки салона и т. д. У Energizing Comfort есть несколько предустановленных режимов работы, в соответствии с которыми все системы начинают работать на создание определенной атмосферы в салоне, пишет издание.



Также новинка получит технологию Magic Body Control, которая использует камеру для того, чтобы сканировать поверхность перед машиной и определять рельеф дороги. В зависимости от полученной информации, автомобиль подстраивает подвеску так, чтобы водитель и пассажиры не замечали неровностей, передает Autonews.



Предположительно, на моторшоу в Лос-Анджелесе, стартующем 1 декабря, покажут гибридную модификацию нового CLS, в состав силовой установки которой войдет бензиновый двигатель с шестью цилиндрами и электромотор.



Новинка построена на базе модели E-Class, а для снижения веса детали седана выполнены из алюминия и высокопрочной стали. При этом производитель подчеркнул, что версии Shooting Brake у следующего поколения CLS не планируется, отмечается в публикации.





