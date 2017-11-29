Тренировка мозга избавит от звона в ушах

От тиннитуса (звона или шума в ушах) страдает примерно каждый пятый человек. Люди фокусируются на нем, что только усугубляет их состояние. Специалисты из Государственного университета Райта выяснили: тиннитус можно победить с помощью метода нейронной обратной связи, пишет The Spectator.



Метод нейронной обратной связи позволяет людям следить за своей активностью мозга и пытаться контролировать ее. В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев с нормальным слухом. Участники прошли 5 тренировок с использованием нейронной обратной связи в МРТ-сканере.



Добровольцам давали наушники, подавлявшие шум сканера. Время от времени участники слышали в этих наушниках белый шум. На экране добровольцы видели активность своей слуховой коры. Участники наблюдали за активностью в течение 30 секунд, пока звука не было, и пытались ее изменить в те 30 секунд, когда он появлялся.



Ученые советовали добровольцам переключаться на другие ощущения, к примеру, зрительные. 9 участников на экране видели активность не своего мозга, а мозга других добровольцев, но не знали об этом. Исследование показало: настоящая нейронная обратная связь помогала участникам отвлечься от звука и контролировать активность своей первичной слуховой коры.

