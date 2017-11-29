Соболев обещает не допустить назначения зависимого аудитора НАБУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев (фракция "Самопомич") заверяет, что не допустит назначения зависимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пока остаётся главой комитета.



"Пока меня не уволят, зависимого аудитора Антикоррупционного бюро не смогут назначить в парламенте. По крайней мере, я сделаю всё, чтобы этого не случилось", - сказал Е.Соболев журналистам в среду в Киеве.



По его словам, ещё две недели назад ему обещали увольнение, "я так понимаю, не хватает голосов для проведения этого решения".



"Моя позиция следующая: комитет дважды проводил открытые конкурсы. Первый раз рекомендовал первоклассного специалиста, который проводит аудит FBR и Интерпола для Минюста США - Роберта Сторча. Второй раз мы рекомендовали Карлоса Кастресану, который как руководитель антикоррупционного трибунала посадил все руководство Гватемалы, или Марту Борщ - американского прокурора, которая представляла обвинение на процессе Павла Лазаренко. Я неоднократно говорил коллегам по парламенту - мы вам дали очень хорошие кандидатуры, соглашайтесь. Они не соглашаются", - констатировал Е.Соболев.

