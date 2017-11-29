Саудовскому принцу разрешили откупиться от правосудия за миллиард долларов

Саудовский принц Митеб бин Абдалла пошел на сделку с властями страны и согласился заплатить компенсацию за свое освобождение из-под ареста — более миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника, имевшего отношение к антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии.



По условиям сделки Митеб бин Абдалла, который до ареста возглавлял министерство Национальной гвардии, также должен признать себя виновным в коррупции. Его обвинили в хищении, найме на работу «мертвых душ» и заключении от имени министерства контрактов с собственными фирмами. Одним из них стала поставка раций и военного снаряжения на 10 миллиардов долларов, заявил Reuters чиновник.



Саудовские власти пока официально не прокомментировали освобождение принца.



По словам источника Reuters, кроме Митеба бин Абдаллы, на сделку с властями пошли еще минимум трое арестованных. Кроме того, добавил чиновник, несколько человек выпустил из-под стражи государственный обвинитель. Еще как минимум пять человек привлечены к уголовной ответственности. Их имена неизвестны.



65-летний саудовский принц Митеб бин Абдалла — один из 34 детей короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз аль-Сауда, умершего в 2015 году в возрасте 90 лет. С мая 2013 года Митеб бин Абдалла возглавлял министерство Национальной гвардии и был освобожден от должности в связи с арестом.



В начале ноября власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции и арестовали принцев, действующих министров и чиновников — всего более 200 человек. Некоторые арестованные согласились на предложенную властями сделку, в рамках которой они должны передать государству часть своих активов. По оценке наследного принца Мухаммада бин Салмана, в бюджет Саудовской Аравии поступит около 100 миллиардов долларов.



31-летний Мухаммад бин Салман был назначен наследным принцем Саудовской Аравии летом 2017 года вместо Мухаммеда бин Наифа. По мнению политологов, смена наследного принца свидетельствовала о намерении короля Саудовской Аравии провести в стране масштабные реформы.

