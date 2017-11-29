Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине выросла за неделю на 7%

Гриппом и ОРВИ в Украине за последнюю неделю заболело 182 тыс. человек, что на 7,2% больше, чем на предыдущей неделе, ни в одной из областей показатель заболеваемости не превысил эпидемический порог.



Согласно информационному бюллетеню Центр гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения, суммарный показатель заболеваемости среди населения страны составил 470,3 человека на 100 тыс. населения, что является типичным для данной поры года. Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области – 775,9, человек на 100 тыс. населения, самый низкий в Тернопольской – 232,1 человек на 100 тыс. населения.



Активность гриппа в областях остается низкой. Летальных случаев, связанных с ним, за отчетный период не зарегистрировано.



С начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировано 112 тыс. человек. Самый высокий уровень охвата вакцинацией наблюдается в Запорожской области, самый низкий – в Житомирской.

