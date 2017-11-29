40% переселенцев в Украине имеют средства только на питание – МОМ

В Украине 40% вынужденных переселенцев имеют средства только на еду, говорится в исследовании Международной организации миграции (МОМ). Согласно данным исследования, обнародованным в среду в Киеве, 7% опрошенных домохозяйств переселенцев вынуждены сокращать расходы на еду, 48% - имеют достаточно средств на еду и основные нужды, 5% - достаточно средств на основные нужды и имеют сбережения. Отказавшихся отвечать не было.



28% домохозяйств-респондентов имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн, по 22% - 1,5-3 тыс. грн, 21% - 5-7 тыс. грн, 16% - имеют доход 7-11 тыс. грн, 8% - 11 и более тыс. грн, 5% - менее 1,5 тыс. грн.



Согласно данным исследования, средний доход одного переселенца в месяц в августе составляет 2340 грн, а в июне - 2005 грн.



49% переселенцев трудоустроены, 23% - безработные, а 28% - составляют пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.



При этом до перемещения трудоустроенными были 62% опрошенных.



Исследование проводилось в августе 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях Украины и Киеве.

