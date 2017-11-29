Кадырова подозревают в причастности к попытке госпереворота в Черногории

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в прокуратуре Черногории подозревают в причастности к госперевороту в Черногории в 2016 году. Об этом сообщают Известия.



Как сообщается, лидеры черногорской оппозиции - Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота, передали в посольство России письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В документе политики информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя Кадырова - якобы он причастен к делу.



Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.



Также в деле фигурируют двое граждан России - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. По мнению прокуратуры, в подготовке путча замешана Москва, которая давала «указания сверху».



Напомним, в Черногории 29 июля 2017 года начался судебный процесс над организаторами антиконституционных действий в канун парламентских выборов 16 октября 2016 года.

