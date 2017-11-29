Мингарелли: иного пути, кроме соблюдения Минских соглашений, нет

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли не видит альтернативы Минским договоренностям, несмотря на отсутствие существенного прогресса. "Я не вижу другого пути, чем полное соблюдение и выполнение Минских договоренностей. Можно понять разочарование определенных лиц, ведь сейчас мы не видим особого прогресса в этом направлении.



Но нужно делать все, чтобы договоренности заработали, и эти четыре миллиона человек, втянутые в конфликт, перестали от него страдать", - заявил Х.Мингарелли, которого цитирует "5 канал" в среду.



Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил мнение, что Минские договоренности уже не работают, в связи с чем существует необходимость принятия много варианта договоренностей, направленных на разрешение ситуации на Донбассе: "Я считаю, что Минские соглашения мертвы и говорить об этом уже не стоит. Нужно отдать должное, что Минские соглашения были необходимы как механизм прекращения огня".



В то же время заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что, несмотря на критику, другого инструмента возвращения территориальной целостности Украины нет.



"Условно говоря: нет Минска – нет санкций. Поэтому я бы не хотел, чтобы мы играли на руку РФ, которая в любой момент может использовать это для того, чтобы дискредитировать механизм санкций и попробовать его смягчить или избежать", - также указал он.

