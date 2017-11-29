Facebook тестирует селфи-защиту аккаунтов
Социальная сеть Facebook тестирует новую защитную функцию с использованием селфи владельца. Сообщается, что в случае, если система заподозрит что-то неладное, она попросит пользователя сделать свое селфи для подтверждения личности, передает Wired.
Таким образом будет осуществляться проверка подлинности личности пользователя, использующего аккаунт.
После того, как селфи будет сделано, Facebook заморозит страницу и сравнит полученное селфи с фото владельца профиля.
Создана новая функция для того, чтобы предотвратить кражи аккаунтов пользователей соцсети.
Источник: Корреспондент
16:13