Актер из "Сватов" попал в черный список Минкульта

Российский актер Федор Добронравов, известный по роли в сериале "Сваты", попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.



Его имя попало в соответствующий список Министерства культуры 28 ноября. Ранее зампредседателя Госкино Сергей Неретин заявил, что решение о запрете показа сериала может быть принято принято после того, как ведомство получит список лиц, которым запрещен въезд в Украину.



На минувшей неделе Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года. После этого в Госкино заговорили о возможном запрете к показу сериала "Сваты" с участием актера за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. После этого Владимир Зеленский резко высказался в адрес СБУ.



Глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что оснований для запрета "Сватов" пока нет.



Отметим, что Добронравов стал 114-м в черном списке Минкульта, где также есть Эмир Кустурица, Стивен Сигал, Надежда Бабкина, Жерар Депардье, Федор Бондарчук, Алексей Панин, Иван Охлобыстин, Сергей Пенкин и другие.



