Хорватский генерал выпил яду в Гаагском трибунале

Бывший хорватский генерал Слободан Праляк принял яд в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге после оглашения приговора апелляционной инстанции. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает BBC News.



Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии. Узнав, что его приговор оставлен в силе, Праляк сказал судье: «Я принял яд». По словам очевидцев, он сделал характерное движение рукой, как при опрокидывании бокала с напитком в рот.



Судебное заседание было остановлено, в зал вызвали медиков. О состоянии здоровья осужденного не сообщается.



Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, представших перед международным судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.



Обвинение доказало, что в период с ноября 1991-го по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что повлекло за собой депортации, незаконные аресты, конфискацию и уничтожение собственности, разрушение жилищ и убийства.

