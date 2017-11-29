Каждый пятый добытый биткоин исчез неизвестно куда - исследование

Почти четверть добытых за все время биткоинов были утеряны навсегда. Таковы данные исследования фирмы Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна Bitcoin, курс которого уже перевалил за $11 тысяч и продолжает расти.



Всего утеряно было от 2,78 млн до 3,79 млн Bitcoin, что составляет от 17% до 23% добытых на данный момент Bitcoin, передает AIN.



Больше всего Bitcoin (2,55 млн) было утеряно из-за выведения их из обращения.



Это те монеты, которые были добыты 2-7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым "холдерам".



Chainalysis также утверждает, что более 1 млн биткоинов, которые были связаны с предположительным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда.



Fortune отмечает, что исследование Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных Bitcoin, очень важно, поскольку основано на подробном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции Bitcoin.

