Только треть переселенцев планируют вернуться на Донбасс после завершения конфликта

Лишь 32% переселенцев намерены вернуться домой после окончания конфликта в Донбассе. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции в Украине относительно ситуации вокруг внутренне перемещенных лиц в Украине, передает корреспондент УНН.



По данным исследования, 29% внутренне перемещенных лиц не собираются возвращаться домой, 21% - затруднились ответить. В то же время 17% переселенцев указали, что возможно вернутся домой в будущем. И лишь 1% собирается вернуться в ближайшее время.



Исследование проводила Международная организация по миграции в Украине (МОМ) в 205 территориальных единицах. При подготовке исследования были использованы такие источники информации, как личные и телефонные интервью с внутренне перемещенными лицами (1025 человек - личные интервью, 4204 - телефонные), опрос ключевых информаторов путем личных интервью (410 человек), обсуждение в фокус-группах (5 фокус-групп), административные данные.

