Полиция установит камеры в местах наибольшего количества нарушений ПДД

Национальная полиция Украина установит камеры, которые будут фиксировать нарушения ПДД, в тех местах, где совершается таких нарушений больше всего, но после того, как будет принят в парламенте соответствующий законопроект. Об этом сказал на пресс-конференции председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.



"Если мы получим это право (если будет принят законопроект, который позволит использование видеокамер для установления нарушений ПДД - ред.), мы установим в тех местах (видеокамеры - ред.), где больше всего, по нашему мнению, совершается правонарушений, согласно статистическим данными. Сколько надо, столько этих камер будет приобретено. Если не будет хватать, мы будем увеличивать количество, исходя из бюджета Национальной полиции", - сказал он.



С.Князев уточнил, что работает очень много видеокамер, но штрафы не налагаются на водителей за нарушение правил дорожного движения, ведь еще нет соответствующего закона для этого.

