В Украине у девяти больных подтвердили грипп

С начала эпидемического сезона в Украине во время исследования образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ было обнаружено девять положительных случаев - определены РНК вирусов гриппа типов А и В. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра гриппа и ОРВИ.



"С начала эпидемического сезона специалистами вирусологических лабораторий Минздрава Украины методом ПЦР исследовано 258 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из которых 9 положительных находок - определены РНК вирусов гриппа типов А и В", - говорится в сообщении.



Также указано, что на прошлой неделе в трех областях при исследовании 84 образцов материалов от пяти пациентов с подозрением на грипп определены РНК вирусов гриппа типа А и от одного - типа В.



По приведенным центром данным, за предыдущие несколько недель динамика заболеваемости ОРВИ выше, чем в предыдущие два сезона. В предыдущем сезоне пик заболеваемости пришелся на середину декабря, еще одним годом ранее - ближе к концу января.

