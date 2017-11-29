Ученые определили возраст гробницы Христа

Гробница, где находилось тело Иисуса Христа, была построена через 300 лет после его смерти. Это удалось выяснить ученым, сообщается на сайте Национального географического общества, подробности будут опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.



Возраст "гробницы Христа" составляет около 1700 лет.



Также до сих пор неизвестно, находились ли вообще в гробнице когда-либо останки Иисуса. Кроме того, существуют и другие версии о месте его захоронения.



Возраст гробницы был установлен при помощи оптического датирования – метода, который позволяет узнать, когда минерал (в данном случае – кварц, содержащийся в известняке, из которого изготовлено ложе Христа) последний раз находился на свету. Датирование показало, что плита была изготовлена около 345 года н. э., вскоре после окончания правления римского императора Константина Великого, в зрелом возрасте обратившегося к христианству. Согласно легенде, гробницу в 327 году обнаружила мать Константина Елена и основала на этом месте храм Гроба Господня.



В октябре 2016 года гробница была открыта впервые за 500 лет для реставрации и научных изысканий. Общины храма Гроба Господня дали согласие на реставрацию в марте 2016 года при условии, что работы закончат к Пасхе 2017 года. Стоимость проекта составила более $4 млн.

