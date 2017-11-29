Brexit: в ЕС не подтвердили договоренности по сумме компенсации

Координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье назвал "слухами" появившуюся в британских СМИ информацию о достигнутом сторонами соглашении по финансовому урегулированию между Лондоном и Брюсселем.



"Какими бы ни были заявления или слухи, появившиеся в прессе, мы продолжаем работать по теме финансовых обязательств", - заявил главный переговорщик ЕС в среду, 29 ноября, на конференции в Берлине.



Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро.



Как отмечает The Telegraph, это приблизительные расчеты, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. По оценке издания, в итоге Лондон может заплатить Брюсселю 45-55 млрд евро.

