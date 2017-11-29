Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Играх-2014.



Спортсмены дважды заняли четвертые места в двойках и четверках, однако после дисквалификации Александра Зубкова к ним должны были перейти бронзовые медали соревнований.



Таким образом, российская команда опустилась на пятое место по числу медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, пропустив вперед сборную Нидерландов.



На данный момент у России в активе 22 медали, из которых десять наград — золотые, пять серебряных и семь бронзовых.

