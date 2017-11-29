Выпивший яду в Гаагском трибунале генерал умер

Бывший генерал армии боснийских хорватов Слободан Пральяк скончался в среду после того, как принял яд во время подтверждения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии, сообщает хорватская телерадиокомпания ХРТ. Ранее сообщалось, что во время заседания, в ходе которого судьи оставили в силе в его отношении приговор - 20-летний срок заключения, С.Пральяк выпил жидкость из небольшого сосуда, заявив, что принял яд. Затем С.Пральяк сказал, что он "не военный преступник".

МТБЮ приговорил шестерых боснийских хорватов к длительным тюремным срокам в мае 2013 года. Бывший премьер-министр непризнанной республики Герцег-Босны Ядранко Прлич тогда был приговорен к 25 годам тюрьмы. Пять других подсудимых были проговорены к длительным тюремным срокам. Все подсудимые тогда были признаны виновными в преступлениях против человечности.



В среду суд по итогам рассмотрения апелляций, оставил в силе приговоры в отношении трех осужденных, в том числе - Я.Прлича и С.Пральяка. По делам еще трех человек вердикт еще не вынесен.