Грызлов: контактная группа подтвердила готовность к обмену пленными

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила на заседании в Минске готовность сторон к обмену пленными в Донбассе. Об этом сообщил в среду полпред РФ в группе Борис Грызлов. "Реализуя принятые ранее решения, контактная группа подтвердила готовность сторон произвести обмен удерживаемых лиц на основании уже утвержденных списков и приняла соответствующее заявление", - сказал он журналистам.

Грызлов также подчеркнул, что "стороны исходят из стремления произвести этот обмен до новогодних и рождественских праздников".



"Это важное решение, которое является одним из ключевых этапов последовательного решения конфликта в соответствии с Минскими соглашениями", - заключил полпред РФ.



Также Грызлов указал на недопустимость захвата новых территорий украинской армией в так называемой серой зоне на линии соприкосновения в Донбассе.



"Основной темой встречи контактной группы остаются меры обеспечения безопасности и соблюдение режима прекращения огня, приверженность которому официально подтверждают стороны конфликта, - сказал он в среду после очередного заседания в Минске. - Российская делегация жестко указала на недопустимость проведенных ВСУ захватов территорий и выдвижения на новые позиции в "серой зоне" на линии соприкосновения, что полностью противоречит соглашению о прекращении огня".



Он также отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается публиковать приказы о наказании нарушителей режима прекращения огня, о чем стороны договаривались ранее.



"Украина отказывается от публикации приказов об ответственности за нарушение режима прекращения огня и о дисциплинарных мерах в случае нарушения соответствующего режима, - отметил он. - Это необходимо сделать во избежание инцидентов, результатом которых становится гибель людей".



При этом, как указал Грызлов, ДНР и ЛНР соответствующие документы опубликовали уже более двух месяцев назад.

