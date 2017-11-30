Россия в СБ ООН потребовала пересмотра трансграничных гуманитарных операций в Сирии

Операции по доставке гуманитарной помощи в Сирию из соседних стран в обход Дамаска, санкционированные Советом Безопасности ООН в 2014 году, не могут продолжаться в нынешнем виде и требуют пересмотра. Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совбеза.



По его словам, Совбезу "предстоит серьезный разговор на тему трансграничных операций в отсутствие должного качества их мониторинга". Он сообщил, что на следующей неделе Москва запросит проведение консультаций по вопросу таких операций.



"В нынешнем виде этот механизм сохраняться не может, он ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия, согласованным Генассамблеей ООН. Поэтому в свое время он стал беспрецедентной экстренной мерой, которая сегодня требует переоценки", - сказал дипломат.



По словам постпреда РФ, коалиция во главе с США предпринимает реальные шаги по расчленению Сирии, создавая органы самоуправления в районах, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).



По его словам, поступают сведения о том, что "при непосредственном участии коалиции в освобожденных от ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) районах создаются некие местные органы власти, с которыми обговариваются меры по экономическому восстановлению", при этом с сирийскими властями эти вопросы не обсуждаются.



"Мы уже не раз слышали необоснованные опасения, что на территориальной целостности Сирии якобы может сказаться формирование зон деэскалации. Мы последовательно опровергали эти инсинуации, а вот то, чем занимается коалиция, - это реальные шаги по расчленению страны", - сказал дипломат.



Небензя добавил, что коалиция пытается скрыть тяжелые последствия своей операции по освобождению Ракки от ИГ. По его словам, у Москвы вызывает "большую тревогу гуманитарная ситуация в Ракке, вызванная, в первую очередь, неизбирательными силовыми действиями коалиции". "Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции", - сказал Небензя.



Он констатировал, что происходящее сейчас в Ракке - это "тайна за семью печатями". "Причина прозаична. Коалиции есть, что скрывать от международной общественности: существенные жертвы среди мирного населения и огромные разрушения", - отметил постпред РФ.

