Прокуроры собираются обжаловать домашний арест Попова-младшего

Апелляционную жалобу подаст прокуратура на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста сыну народного депутата Игоря Попова Богдану.



Об этом журналистам после судебного заседания сообщила прокурор Марьяна Гошовская, передает УНН. "Мы будем обжаловать меру пресечения", — сказала она. По мнению стороны обвинения, существуют риски, при которых подозреваемый может уклоняться от следствия или оказывать давление.



При этом нардеп Попов заявил, что доволен решением суда относительно меры пресечения для его сына. "Мы довольны решением. Я благодарен адвокатам, они провели много работы и собрали достаточно доказательств для пом'якшання меры пресечения. Мы будем выполнять все предписания суда, мы не будем ни на кого давить, мы будем общаться с потерпевшими исключительно в присутствии следователя и готовы возместить все убытки", - сказал он.



Нардеп также заявил, что мотивы совершенного парнем не понятные, и он вечером проведет "серьезный разговор" с сыном.



14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.



Ранее сообщалось, что суд отправил Попова-младшего под круглосуточный домашний арест.

