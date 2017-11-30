Порошенко подписал закон, объявляющий католическое Рождество выходным днем

Порошенко подписал закон, объявляющий католическое Рождество выходным днем

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества, сообщается на сайте парламента страны в среду. В статусе данного закона на сайте парламента указано, что документ 29 ноября "возвращен с подписью от президента".

Верховная рада приняла этот закон 16 ноября, депутаты также отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.