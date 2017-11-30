Появился трейлер "Мстителей: Война бесконечности"

В Сети появился трейлер фантастического фильма "Мстители: Война бесконечности". Первый трейлер, обнародованный сегодня, за несколько часов собрал почти 470 тысяч просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment.



Также доступна дублированная версия на русском языке, которую опубликовали на YouTube-канале MARVEL Россия.



В ролях в фильме снимаются Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Бенедикт Камбербэтч, Джош Бролин и Марк Руффало.



Выход фильма на широкий экран ожидается 4 мая 2018 года.







