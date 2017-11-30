Боязнь разрыва разрушает отношения

Участники нового исследования, проведенного в Италии, рассказывали о себе и об отношениях. Затем ученые воздействовали на восприятие добровольцами риска разрыва отношений. Участникам показывали статистику расставаний и давали некоторым фальшивую обратную связь по поводу риска разрыва, сообщает The Daily Mail.



После добровольцев спрашивали об отношении к партнеру и преданности. Исследователи обнаружили, что романтические чувства и преданность были сильнее, когда о риске расставания не упоминалось. Если участники узнавали о высоком или низком риске разрыва, романтические чувства и преданность ослабевали.



Умеренный риск расставания усиливал романтические чувства и преданность. Так, боязнь расставания убивает любовь и может стать причиной разрыва отношений. Специалисты надеются, что их выводы пригодятся психологам.

