Как понравиться другому человеку с первого взгляда

Оказывается, достаточно ему кивнуть. Благодаря вежливому кивку люди кажутся другим примерно на 30% приятнее и на 40% доступнее. Это выяснили исследователи из Университета Хоккайдо. В эксперименте приняли участие 49 мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше, передает The Daily Mail.



Добровольцам показывали видео с трехмерными моделями мужчин и женщин, которые кивали, трясли головой или не двигались. Участники оценивали по шкале от 0 до 100 их привлекательность, доступность и то, насколько те им понравились. Исследование показало, что кивки заставляли людей симпатизировать моделям.



По словам ученых, кивки прежде всего влияли на восприятие личностных характеристик, а не на оценку физической привлекательности. Результаты не зависели от пола добровольцев. Специалисты добавляют: необходимы дальнейшие исследования.

